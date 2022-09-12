اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا

وكالات

اصطف المسافرون بطوابير طويلة في مطار سخيبول، والذى يعد أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن مما أثار حفيظة الركاب، الذين برر بعضهم هذا الزحام "بفرار المواطنين الجماعي" من البلاد، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت لاحق، ذكرت إدارة المطار أنه في ظل نقص رجال الأمن، طلب من شركات الطيران إلغاء الرحلات في إحدى صالات المغادرة من الساعة 4 إلى 11 مساء لتخفيف حركة الركاب.

وشهدت هولندا حملة استقالات جماعية بعد انقضاء فترة زيادة الأجرة الصيفية البالغ 5.25 يورو للساعة.