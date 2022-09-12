اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:58 م
اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا الخطوط الهولندية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اصطف المسافرون بطوابير طويلة في مطار سخيبول، والذى يعد أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن مما أثار حفيظة الركاب، الذين برر بعضهم هذا الزحام "بفرار المواطنين الجماعي" من البلاد، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت لاحق، ذكرت إدارة المطار أنه في ظل نقص رجال الأمن، طلب من شركات الطيران إلغاء الرحلات في إحدى صالات المغادرة من الساعة 4 إلى 11 مساء لتخفيف حركة الركاب.

وشهدت هولندا حملة استقالات جماعية بعد انقضاء فترة زيادة الأجرة الصيفية البالغ 5.25 يورو للساعة.

 

هولندا

مطار سخيبول

تكدس في مطار سخيبول

الأمن فى مطار سخيبول



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة