استعدادات داخل المدن الجامعية لجامعة القناة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة انتظام جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وذلك استعدادًا لإستقبال الطلاب، مشددًا على أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدن الجامعية، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المباني والمنشآت للمدن الجامعية، ورصد لاحتياجات الغرف وتوفيرها.



الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ونائبه

وفى سياق متصل قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد اجتماعا مع مسئولى المدن الجامعية، للوقوف على جاهزيتها ومراجعة تنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية، مؤكداً على توفير إقامة مناسبة للطلاب مع توفير كافة سبل الإعاشة وعمل خطة أنشطة ترفيهية ورياضية لهم.

حضر الاجتماع هدى فرج أمين عام الجامعة والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية، هشام عامر مدير عام المدن الجامعية ونجلاء عثمان مدير مدينة الطالبات، والدكتور محمد عبد الجواد، ومحمد بيومى مدير شئون الطلاب بمدينة الطلاب، وسمية سالم مدير شئون الطلاب بمدينة الطالبات .

وكان الدكتور ناصر مندور يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم قد قاما بجولة تفقدية للمدن الجامعية، للتأكد من مدى استعدادها لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى، وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق، ومتابعة مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة، لضمان توفير مناخ آمنة للطلاب بالمدن الجامعية استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وشملت الجولة تفقد مباني مدينة الطالبات داخل الحرم الجامعي، ومتابعة تطبيق أعمال رفع كفاءة المباني، إلى جانب التأكد من عمل معدات إطفاء الحريق، والصيانة لدورات المياه، وانتهاء أعمال الدهانات بجميع المباني.