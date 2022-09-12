استطلاع أمريكى: الرضا العام عن نظام الرعاية الصحية بأمريكا ينخفض بشكل ملحوظ

كتبت رباب فتحى - أ ش أ

أظهر استطلاع حديث للرأي، أجرته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الرضا العام عن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ينخفض بشكل ملحوظ، حيث عبر أقل من نصف الأمريكيين، المُستطلع آراؤهم، عن رضاهم عنه وتعامل المسئولين فيه.

وقال 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن النظام يتعامل مع المواطنين بشكل جيد أو جيد للغاية، كذلك أبدى الأمريكيون وجهات نظر متشابهة حول الرعاية الصحية لكبار السن.

وبشكل عام، أعطى الجمهور علامات أقل لكيفية التعامل مع تكاليف العقاقير الطبية ووجود رعاية جيدة في دور رعاية المسنين، والرعاية الصحية العقلية، حيث قال 6 % فقط أو أقل إن هذه الخدمات الصحية تتم بشكل جيد للغاية في البلاد.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مارك فيندريك مدير مركز تصميم التأمين القائم على القيمة في جامعة "ميشيجان" - في تصريح خاص لـ"أسوشيتيد برس" - إن "أوجه الاختلاف في نظام الرعاية الصحية الأمريكي أمر محبط للغاية، كما أن جائحة (كورونا) زادت الأمر سوءًا".

وأبرزت الوكالة الأمريكية، التي نشرت الاستطلاع عبر موقعها الرسمي صباح اليوم /الاثنين/، أنه بعد مرور أكثر من عامين على بداية انتشار الجائحة، تفاقمت المشاكل المتعلقة بإرهاق العاملين في مجال الرعاية الصحية ونقص الموظفين من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف فيندريك، حول هذا الشأن، أن الأمريكيين لا يزالون يواجهون مشكلة في الحصول على الرعاية الطبية الشخصية بعد أن فرضت المراكز الصحية قيودًا حيث تسبب (كوفيد-19) في وفاة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وأصابهم بالمرض.

وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأمريكيين، أي ما يقرب من 8 من كل 10، يقولون إنهم على الأقل قلقون إلى حد ما بشأن الحصول على رعاية صحية جيدة عندما يحتاجون إليها، علاوة على ذلك، عبر البالغون من أصحاب البشرة السمراء واللاتينيين على وجه الخصوص عن قلقهم العميق بشأن الوصول إلى الرعاية الصحية، بنسبة بلغت 6 أشخاص من كل 10، فيما أعرب أقل من نصف البالغين البيض، وكان ذلك بنسبة 44%، عن نفس المستوى من القلق.

وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن الفوارق العرقية لطالما سادت نظام الرعاية الصحية في أمريكا، وتجلت بشكل واضح تمامًا خلال جائحة (كوفيد-19)، حيث توفي السود والإسبان بشكل غير متناسب من الفيروس.. في الوقت نفسه، قال 53 % من النساء إنهن قلقات للغاية بشأن الحصول على رعاية جيدة، مقارنة بـ 42 % من الرجال.