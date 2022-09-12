ارتفاع حصيلة قتلى زلزال سيتشوان الصينية إلى 93 شخصا

وأفاد مقر جهاز الإنقاذ المحلي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، بأن 55 حالة وفاة حدثت في منطقة جانزي التبتية الذاتية الحكم، حيث تقع لودينج، بينما تم الإبلاغ عن 38 وفاة في مدينة يان حتى الساعة 5 مساء أمس الأحد، ومن بين المفقودين 9 فى محافظة لودينج و16 في شيميان بمدينة يان.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر، في تدمير العديد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة (كانجدينج) في مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يذكر أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما في الصين، خاصة في مناطق جنوب غربي البلاد التي تعد نشطة زلزاليا.