ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12896 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3290 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.2 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 326 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 400 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.56% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 650 ألف سهم، شراء السادسة 125 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.91%.