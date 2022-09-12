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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات جلسة اليوم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:49 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

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