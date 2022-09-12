احتفالات فى المكسيك تتحول لمأساة.. مقتل شخص وإصابة 39 آخرين

فاطمة شوقى

قالت قناة تيلى سور الفنزويلية إن احتفالات فى المكسيك بعيد القديسين تحولت إلى مأساة بعد ان احتفل سكان بلدة سان نيكولاس كوتيبيك أمام الكنيسة بألعاب نارية تسمى "توريتو" مما أدى إلى انفجار قوى ، أودى بحياة شخص وأصاب 39 آخرين.

أفادت السلطات المكسيكية ، أن انفجار الألعاب النارية وقع في بلدة سان نيكولاس كوتيبيك ، الواقعة في بلدية سانتياجو تيانجويستينكو ، ونشرت فى بيان على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك أنها تلقت الأخبار المؤسفة بوفاة شخص من المصابين الذين تضرروا من انفجار قوى تسبب فيه ألعاب نارية، وهو يدعى بوفيميو رييس راميريز .

كما أعربت السلطات المكسيكية عن خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء رييس راميريز ، في نفس الوقت الذي أبلغهم فيه أنهم يراقبون ويدعمون المتضررين بشكل مباشر.

وكانت حكومة تيانجيستينكو قد أشارت قبل ذلك بساعات إلى أنه نتيجة للانفجار أصيب 40 شخصًا ، من بينهم 27 أصيبوا بجروح طفيفة ، ونقل ستة إلى المستشفى في حالة خطيرة وسبعة في حالة مستقرة.

كما لقى 18 شخصا على الأقل مصرعهم إثر اصطدام الحافلة التي كانوا يستقلونها بشاحنة وقود في شمال المكسيك، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، ووقع الحادث في نقطة يعبر فيها طريق سريع من سيوداد فيكتوريا في ولاية تاماوليباس واحدا من مونتيري في ولاية نويفو ليون المجاورة، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في تاماوليباس.

وأضافت أن الضحايا الـ18 احترقوا عندما انفجر الوقود في الشاحنة.