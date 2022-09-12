اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إنقاذ عاملين علقا 3 أيام في منجم بالإكوادور بسبب انهيار أرضى

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:49 ص
إنقاذ عاملين علقا 3 أيام في منجم بالإكوادور بسبب انهيار أرضى عملية الإنقاذ
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات الإكوادورية، إنقاذ عاملين بعد أن حوصرا في منجم بمنطقة بونس إنريكيز، في مقاطعة أزواي جنوب غرب الإكوادور، منذ الخميس الماضي، وذلك بعد انهيار أرضى لمنجم الذهب جعل من الصعب الخروج منه، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.
 
وأعلنت إدارة إطفاء بونس إنريكيز، أنه تم إنقاذ الرجال بنجاح، وأن حالتهم الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ عمال المناجم خوسيه جامبو 55 عاما، وأنخيل جاليجوس 42 عاما، بعد ثلاثة أيام من محاصرتهم في نفق منجم.
 
وقام الخبراء بحفر ثقوب فى المنجم للوصول إلى الموقع الذى كان فيه العاملان، حيث إن مساحة المنجم أكثر من 1170 هكتار،  وانهار جزء منه لأسباب غير معروفة .
 
 
وليست الاكوادور الوحيدة فى امريكا اللاتينية التى تعانى من حوادث المناجم ، حيث أن كولومبيا ايضا تعرضت أغسطس الماضى لحادث مماثل، بعد أن وقع انهيار ارضى فى منجم للفحم فى وسط البلاد  أسفر عن احتجاز 9 عمال تحت الأرض، وتم انقاذ العمال أيضا من خلال حفر نفق من مندم آخر ليتمكنوا من التوصل اليهم.
 
وفي 2021 سجلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مصرع 148 شخصا في حوادث مناجم.
 
 

الاكوادور

منجم

انقاذ

حادث

امريكا اللاتينية

عمال مناجم

كولومبيا



الموضوعات المتعلقة

شتاء مظلم ينتظر أوروبا بعد تأجج أزمة الغاز مع روسيا.. دول أوروبية تسعى لوقف دوامة ارتفاع أسعار الطاقة مع شعور متزايد حول العواقب الاقتصادية.. استخدام الطاقة الشمسية أحد البدائل لتوفير 29 مليار يورو

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:00 ص

بين المؤيد والمعارض.. البيتكوين ملاذ التهرب من التضخم فى أمريكا اللاتينية.. فشل فى الأفق بعد عام من تقنينها بالسلفادور.. الأرجنتين تعلمها فى المدارس لأول مرة.. وانتشار العملة الرقمية فى التجارة الإلكترونية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:00 ص

كوبا تسابق الزمن لإنقاذ أندر أنواع التماسيح في العالم.. يوجد منها 4000 فقط

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:37 م

الإكوادور تنشر فريقا من الأطباء النفسيين على الجسور لمنع الانتحار

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:37 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة