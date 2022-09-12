إنقاذ عاملين علقا 3 أيام في منجم بالإكوادور بسبب انهيار أرضى

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإكوادورية، إنقاذ عاملين بعد أن حوصرا في منجم بمنطقة بونس إنريكيز، في مقاطعة أزواي جنوب غرب الإكوادور، منذ الخميس الماضي، وذلك بعد انهيار أرضى لمنجم الذهب جعل من الصعب الخروج منه، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأعلنت إدارة إطفاء بونس إنريكيز، أنه تم إنقاذ الرجال بنجاح، وأن حالتهم الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ عمال المناجم خوسيه جامبو 55 عاما، وأنخيل جاليجوس 42 عاما، بعد ثلاثة أيام من محاصرتهم في نفق منجم.

وقام الخبراء بحفر ثقوب فى المنجم للوصول إلى الموقع الذى كان فيه العاملان، حيث إن مساحة المنجم أكثر من 1170 هكتار، وانهار جزء منه لأسباب غير معروفة .

وليست الاكوادور الوحيدة فى امريكا اللاتينية التى تعانى من حوادث المناجم ، حيث أن كولومبيا ايضا تعرضت أغسطس الماضى لحادث مماثل، بعد أن وقع انهيار ارضى فى منجم للفحم فى وسط البلاد أسفر عن احتجاز 9 عمال تحت الأرض، وتم انقاذ العمال أيضا من خلال حفر نفق من مندم آخر ليتمكنوا من التوصل اليهم.

وفي 2021 سجلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مصرع 148 شخصا في حوادث مناجم.