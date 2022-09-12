إنشاء 12 ألف وحدة ضمن الإسكان الاجتماعى فى أسيوط الجديدة بـ2 مليار جنيه

أسيوط- هيثم البدرى

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى، واحدا من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن ضمن المشروعات القومية الضخمة التي تهدف لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى ضوء إمكانياتهم المادية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومحاربة الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات القديمة .

وتعتبر مدينة أسيوط الجديدة، واحدة من المدن التي حظيت باهتمام كبير من الدولة وتم بناء عدد كبير من الوحدات، والعمارات السكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي كان آخرها ما تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر وهى 139 عمارة سكنية ليصل بذلك عدد العمارات السكنية إلى 497 عمارة سكنية تضم 12000 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مقامة على مساحة 300 فدان بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة .

مدينة أسيوط الجديدة تحتضن 12000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

تعتبر مدينة أسيوط الجديدة توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، وساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة، وتم انشاء المدينة بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها 6 مليارات جنيه.

وقالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، إن المدينة كان لها نصيب كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة سكنية، وتم تخصيص 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلا عن 139عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 139 عمارة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى عبر الفيديو كونفرانس ليعتبر توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، ضمن برامج ومشروعات تنمية الصعيد، التي تساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة.



عمارات الإسكان الإجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة



ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى



ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى



ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى



ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى



مناطق خضراء بمدينة أسيوط الجديدة



مناطق خضراء بمدينة أسيوط الجديدة



وحدات جديدة للإسكان الإجتماعى بأسيوط