إعصار مويفا القوى يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية جنوب اليابان

أ.ش.أ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الإثنين، أن إعصار "مويفا" القوي تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على مجموعة من الجزر قرب جزيرة أوكيناوا الرئيسية أقصى جنوب اليابان، وسط توقعات بأن يتسبب التقدم البطيء للإعصار في اضطرابات جوية في الجزر حتى بعد غد الأربعاء.

وحذرت هيئة الأرصاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، من هبوب رياح عاتية وبحر هائج وانهيارات أرضية وفيضان بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وتوقعت استمرار الرياح القوية والظروف العاصفة القادرة على إلحاق الضرر بالمنازل حتى الغد.

ودفع إعصار مويفا، الثاني عشر هذا الموسم، شركتي "اول نيبون ايروايز" و"جابان ايرلاينز" إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى جزيرتي ماياكو وإيشيجاكي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن إعصار ميربوك، الثالث عشر من الموسم، قد تشكل قبالة جزيرة ويك الأمريكية في المحيط الهادي، لكن من المتوقع أن يظل بعيدا أقصى شرق اليابان.