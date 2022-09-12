اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة "تومانية" بصحراوى البحيرة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:18 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة "تومانية" بصحراوى البحيرة حادث سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بإنحاء الجسم أثر وقوع حادث إنقلاب سيارة "تومناية" بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة أجرة "تومانية" عند الكيلو 92 بطريق "القاهرة الإسكندرية-  الصحراوي"، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 
 
 
 
 
 

 


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