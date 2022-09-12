إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز المحلة.. صور

الغربيــة - عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم، مدير بناء وتنمية القرية والمهندس محمد صالح، مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية واللواء أسامة أبو فرد، مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 2 قيراط و 22 سهم.

وأضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تم إزالتها نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد كانت عبارة عن أسوار ومبانى بلوك وقواعد وسملات تحت سطح الأرض وشدات خشبية على مساحة 2 قيراط و22 سهم بالوحدات المحلية لقرى العامرية ودمرو وشبرابابل وسامول حيث تم إزالة حالة واحدة بكل وحدة محلية بقرى طنبارة والسجاعية وسامول وكفر حجازى، كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.