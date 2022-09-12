إزالة 38 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ 38 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة، خلال حملات بمركزي ساحل سليم، ومنفلوط وحي غرب ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي تستمر خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري لافتاً إلى متابعته المستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز ،والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ،والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن مشيراً إلى أن تلك الإزالات يتم تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأضاف محافظ أسيوط، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال اليوم الثاني كانت 34 حالة على إجمالي مساحة 1329 متر مباني ،و 4 حالات على 9 قيراط زراعة ،وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، والازالات ، ومسئولي جهات الولاية وحماية الأراضي ،وأملاك الدولة وفي وجود قوة شرطية لتأمين حملات الازالة وبإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة على أن يتم التركيز لإزالة حالات التعدى في المهد ، وعلى المجاري المائية بصورة أساسية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية ، موجها شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية . لافتا الى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات قد بدأت 10 سبتمبر وتنتهي 29 سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى منها التي كانت 13 أغسطس الماضي وانتهت أول الشهر الجاري على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



إزالة حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأسيوط



إزالة حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأسيوط (2)



إزالة حالات تعد على أملاك الدولة



إزالة حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأسيوط (4)



إزالة حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأسيوط (5)