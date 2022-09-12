اليوم السابع
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إحالة 84 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:11 م
إحالة 84 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة محافظة البحيرة- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركزى شبراخيت والدلنجات، وذلك لتحقيق الإنضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
 
وأسفرت الحملة عن إحالة 29 من العاملين بالمصالح الحكومية بمركز شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة 55 من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بمركز الدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.
 
يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

 


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