إحالة أوراق بائع متجول للمفتى لقتله سيدة وتقطيعها بالساطور فى القنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد نصرالدين وعضوية المستشارين محمد الصواف محمد الملط ومحمود مجدى وأمانة سر محمد نجيب بإحالة أوراق بائع متجول إلى فضيلة المفتى لاتهامه بقتل سيدة وتقطيع جسدها بالساطور وتوزيعه فى أماكن مختلفة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية وذلك بعد انا قام بسرقة مبلغ مالى من المجنى عليها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بمشاهدة أهالي منطقة الإرسال لكلب يحمل فى فمه ساق آدمية ويدخل بها محطة تموين السيارات بالمنطقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الإسماعيلية لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها والوصول لصاحب الساق ومعرفة شخصيته وضم فريق البحث المقدم محمد سكر، رئيس المباحث ومعاونيه حيث عثر فريق البحث أثناء التفتيش فى مكان العثور على الساق على زراعين المجنى عليها وبإجراء التحليل اللازم توصل فريق البحث إلى شخصية المجنى عليها وتدعى "سحر سيف النصر أحمد".

كما توصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، "ياسر .م. أ. ح"، 43 عامًا،بائع ملابس متجول، مقيم في بني هلال مركز المراغة بسوهاج، واعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه أقدم على قتل الضحية أثناء التفاوض على مبلغ مالي كانت قد حصلت ببقيمتة على كمية من الملابس الحريمى، وعندما طالبها بسداد المبلغ الباقي رفضت فتشاجر معها وأقدم على ضربها بماسورة حديد، حتى فارقت الحياة، ثم قام بشراء "ساطور"، وقطعها قطع، داخل الحمام بشقتة ووضعها في أكياس، حيث وضع الرأس في كيس، والصدر والذراعين في كيس وباقى الجثة في كيسين، واستقل توك توك، وألقى الأكياس في منطقة العثور على الرجل والذراعين، بالقنطرة وسط أكوام القمامة.

تم التحفظ على المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات ثم تمت احالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التى اصدرت قرارها المتقدم.