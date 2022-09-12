إجلاء حوالى 5 آلاف من سكان منطقة خاركوف إلى روسيا

وقال جانتشيف - في تصريح صحفي لقناة "روسيا - 24" الإخبارية اليوم الاثنين- :" إن حوالي 5 آلاف من سكان مقاطعة خاركوف قد عبروا الحدود إلى روسيا، بينما لا يمكن تحديد عدد الذين تم إجلاؤهم نحو جمهورية لوجانسك الشعبية".

يُذكر أن جانتشيف قد صرح في وقت سابق بأن سلطات المقاطعة بدأت في إجلاء السكان من مدن "كوبيانسك" و"إيزيوم" و"شيفتشينكوفو" و"بالاكليا"، وهي المدن التي استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الروسية في "بالاكليا" و"إيزيوم" قد أُعيد تموضعها في اتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.