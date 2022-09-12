إجراء مقابلات لـ50 من المتقدمين لوظيفة مدير إدارة بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استأنفت اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين للندب على وظيفة مدير إدارة بمختلف كليات وإدارات جامعة المنوفية، أعمالها فى يومها الثانى برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعضوية نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

وتم اليوم إجراء مقابلات لـ 50 من المتقدمين للندب على وظيفة مديرى إدارات: الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، وإدارة الدراسات العليا بكليات التجارة، العلوم، إدارة البحوث العلمية بكليات التجارة والتربية، الزراعة، العلوم، إدارة العلاقات الثقافية بكليات التربية، الطب، العلوم.