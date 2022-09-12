اليوم السابع
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أكرم القصاص: الشركة المتحدة نجحت فى تكذيب الكثير من الشائعات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:33 م
أكرم القصاص: الشركة المتحدة نجحت فى تكذيب الكثير من الشائعات الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
كتب محمد شرقاوى

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قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لا يقتصر على نشر معلومات الحقيقة فقط بل تقديم تحليلات لمحاربة الشائعات. 
 
وأوضح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر تتعرض لآلاف الشائعات باستمرار ولكن منصات المتحدة والدولة ترد عليها بحقائق وبراهين بأنها شائعة كاذبة.
 
وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب، متابعا أنه على مدى السنوات الماضية نجحت الشركة المتحدة فى تكذيب العديد من الشائعات، مضيفا أن كثافة الشائعات فى الوقت الحالى غير معهود. 
 
وكان قد أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الانتصار فى معركة الوعى كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامى على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام ببناء وعى حقيقى.
 
وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه فى هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز»

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