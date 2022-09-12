أسعار الذهب اليوم 12 سبتمبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1115 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 21 يسجل 1115 جنيها

عيار 18 يسجل 956 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجل 1722 دولارا

السعر العالمي للذهب يسجل الآن 1722 دولارا في الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وكان السعر العالمي للذهب سجل تحرك نحو الصعود بنهاية جلسات التداول الأسبوع المنقضي إلى مستويات 1727 دولار، ثم تراجع الأسعار إلى 1720 دولار وتحركت بشكل محدود إلى مستويات 1722 دولار وقت صياغة هذه السطور.

ومن المقرر اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 إعلان الناتج المحلي في بريطانيا، وكذلك مؤشر الإنتاج الصناعي إنجلترا ومعدل البطالة في تركيا، ويجرى غدا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إعلان معدلات البطالة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد في ألمانيا ومؤتمر أوبك الشهري ومؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والناتج المحلي الإجمالي السعودي