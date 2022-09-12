اليوم السابع
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أخبار سارة.. انخفاض العجز التجارى 12.4% وتراجع أسعار النفط الخام.. فيديو

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:17 م
أخبار سارة.. انخفاض العجز التجارى 12.4% وتراجع أسعار النفط الخام.. فيديو الزميل عبد الحليم سالم خلال تقديم النشرة الاقتصادية اليوم
كتبت ريهام الباشا

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استعرض الزميل عبد الحليم سالم العديد من الأخبار الهامة والسارة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع، اليوم الاثنين، على رأسها أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يونيو 2022، وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 3.21 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو 2022، مقابل 3.66  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 12.4 %.

 

ومن أهم المؤشرات انخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة  3.3  % حيـث بلغـت 3.75 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو  2022 مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: (اسمده  بنسبة   20.9% ، عجائن ومحضرات غذائيه  بنسبة  8.7%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 31.7 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة 6.8%)  . 

 كما استعرضت النشرة أسعار الذهب التي شهدت استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 1114 جنيها

عيار 18 يسجل 955 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1273 جنيها

الجنيه الذهب 8912 جنيها.


النشرة الاقتصادية

النفط

الذهب

العجز التجارى

القطن قصير التيلة

قطاع الاعمال العام



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