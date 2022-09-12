أبناء الأقصر يحصدون المركز الثالث في سباق الدراجات الهوائية بوزارة الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

حصل أبناء محافظة الأقصر على المركز الثالث في بطولة الجمهورية المفتوحة للشركات، وذلك فى أول مشاركة لهم في سباق مسافة 40 كيلو متر، والتى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية.

ويقول صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه نجح أبطال المحافظة فى الحصول على مركز جديد في سباق الدراجات الهوائية، وذلك حرصاً على أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دورى.

وفى نفس السياق تابع صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أعمال إستلام عدد من مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت والتي تم تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات للأنشطة الرياضية، وتطوير المبنى الإداري، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم إستلام مركز شباب حاجر المحاميد قبلى ومركز شباب الرياينة بعد الإنتهاء من تطويرهم، وذلك لكي يتمكن أبناء القرى من مزاولة مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو حلم الشعب المصري الذي تحقق لأبناء الريف المصري، والذي ساهم في خدمة المجتمع بالكامل تطبيقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تقديم كافة الخدمات لأبناء المجتمع بالكامل.



فرحة أبناء الأقصر بالمركز الثالث فى السباقات



الأقصر تحصد المركز الثالث في سباق الدراجات الهوائية بوزارة الشباب والرياضة