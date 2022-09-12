آية أشرف طالبة تبدع فى صناعة التحف والأنتيكات من الخرز.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

برعت فى صناعة أشكال فنية جميلة من مخلفات البيئة والخرز، ورغم حداثة سنها إلا أنها تعلمت صناعة التحف والانتيكات البسيطة وابدعت لتتحول حياتها إلى طفلة منتجة وصاحبة مشروع يدر عليها دخلا.

اليوم السابع التقى آية أشرف الطالبة بالصف الثالث الإعدادى والتى تعد من الطالبات الناجحات فى استحداث مشروع يدر عليها دخلا وهى بمنزلها علاوة على أنها من الاوائل فى دراستها.

وقالت آية أشرف أنا طالبة بالصف الثالث الاعدادى بإدارة كفر صقر التعليمية وبدأت فى تعلم كيفية صناعة الخرز وتصنيع اشكال فنية منذ 3 سنوات وعمل شكل فنى وعرضه فى السوق وانتظار طلبات الزبائن وبعدها اقوم بتصنيع الكميات المطلوبة وتوزيعها بهامش ربح يرضينى.

وتابعت: بفضل الله ذاع سيطى فى المنطقة والمناطق المجاورة وبدأت الطلبات تزيد على منتجات.

وأضافت أنا أبيع بأسعار أقل من السعر العادى بنسبة لا تقل عن 50%، وأصبحت كل مناسبة لها أشكالها الخاصة بها فمثلا فى شهر رمضان ابدأ فى تصنيع الفوانيس باشكال بوجى وطمطم واى اشكال كرتون وخلافه وفى العيد الكبير أقوم بتصنيع اشكال الخروف والكعبة واشكال اخرى تناسب المناسبة وفى عيد الأم اقوم بعمل ميداليات مكتوب عليها عبارات خاصة بآلام وهكذا.

وبدأت فى تصنيع ميداليات باول حرف من الأسماء وايضا عمل فازات وسكريات وأشياء توضع فيها الشيكولاتة وأشياء أخرى كثيرة.

وأشارت أنا متفوقة فى دراستها و تحصد مراكز متقدمة على أقرانها كل عام وباذن الله تنوى أن تكون من أوائل الشهادة الإعدادية هذا العام لافتة أن هذا العمل لا يعطلها عن مذاكرتها وأنها توفر منه دخلا يرضيها وتزيد من إنتاجها فى الإجازة الصيفية وتقلل بقدر المستطاع ايام الدراسة.

ونصحت كل السيدات بتعلم تصنيع الخرز لأنها مهنة يتم عملها فى المنزل وبدون أى إرهاق وتوفر دخلا يساعد فى المعيشة فضلا على أنه مهمة نظيفة وتعتمد على الذوق والفن.







انتيكات



آية اشرف