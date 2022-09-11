يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية.. إقبال سياحى على متحف آثار الغردقة .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يشهد متحف آثار الغردقة، إقبالا سياحيا كبيرا من السياح من جنسيات مختلفة، وكذلك السياح المصريين، حيث يضم المتحف أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة الفرعونى والرومانى والقبطى والإسلامى والحديث .

كما يصل إلى متحف اثار الغردقة بشكل متكرر رحلات طلابية جامعية ومن المدارس المختلفة لمشاهدة الآثار المختلفة داخل المتحف، بجانب عدد كبير من السياح الذين يحرصون عند زيارتهم للغردقة لزيارة المتحف.

وحصل "اليوم السابع" على مجموعة من الصور للزيارات للسياح الأجانب والمصريين خلال زيارتهم للمتحف، والتقاطهم عدد من الصور التذكارية مع القطع الأثرية المختلفة داخل المتحف .

يذكر أن المتحف نشر على صفحته الرسمية صور لإحدى القطعة الأثرية الفريدة وهى صور للوحة مشهد المحاكمة فى العالم، والتى تسمى لوحة السيدة " تا بثت" الشهيرة.

وتنتسب هذه اللوحة للسيدة تا بثت وهى مشهد للمحاكمة فى العالم الآخر، كما تظهر ستة أسطر من الكتابة الهيروغليفية التى تحتوى على تلاوة طقسية وبعض التفاصيل عن سيرة صاحبتها الذاتية.

وعثر على تلك اللوحة بمنطقة الشيخ بالقرنة، بمحافظة الأقصر، وترجع للعصر المتأخر الأسرة 26 ما بين(664- 525 ق. م) ومصنوعة من مادة الخشب.



زيارات الأجانب لمتحف الغردقة



جانب من زوار متحف الغردقة



صورة بجوار تمثال الملكة ميريت آمون



زيارات متكررة للمتحف