وكيل تموين الإسكندرية يتفقد مخازن الجملة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية

الإسكندرية جاكلين منير

قام اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بعدة جولات تفقدية بمخازن الجملة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، رافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية.

جاءت الجولات للوقوف على موقف السلع التموينية والاستراتيجية وتوافر السلع وأصناف السلع وكذلك السلع المضافة حديثا إلى منظومة التموين، حيث تم حصر السلع والأصناف والكميات خاصة بعد زيادة الدعم الإضافى للبطاقات التموينية المستحقة وزيادة عدد الاستعاضات، كما تم الاطلاع على السجلات و"سيستم" المخازن والتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة.