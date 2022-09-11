وكيل تعليم الشرقية يجتمع بمدير المراحل عام وفنى استعدادا لبدء العام الدراسى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديرو مدارس المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية والفنية، بحضور جمال الغريب مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية ونجلاء الفحام مدير عام إدارة القنايات التعليمية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية لمناقشة الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 .

وخلال اللقاء طالب وكيل الوزارة مدير ووكيل الادارة بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي على المدارس و العمل على وضع بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بالإضافة إلي متابعة المدارس ذات الكثافات المرتفعة والإجراءات المتخذة حيال خفض الكثافة والتنبيه على استثمار جميع الفراغات بالمبنى المدرسي كفصول دراسية.

وشدد على تشكيل لجان لمراجعة تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال kg1 حكومي، ورسمي لغات وسرعة مراجعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس، بالإضافة إلى تطهير المدارس لاستقبال الطلاب قبل بداية العام الدارسي وإعداد تقرير عن جاهزية السبورات الذكية والشاشات التفاعلية وإبلاغ مركز التطوير التكنولوجى بأي أعطال، وسرعة الانتهاء من توزيع الانصبة القانونية على أعضاء هئية التدريس بالمدارس والانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وشدد علي عدم وجود أي معلم بدون جدول مدرسي.

كما شدد على الانضباط الإداري داخل المدارس وتفعيل خطة الانشطة التربوية داخل المدارس، والتنبيه على عدم جمع أى مبالغ مالية تحت أي مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وفي ذات السياق أكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء على مستوى المحافظة في حل المعوقات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية ، مؤكداً على ضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية من خلال تنمية الوعي الطلابي لتشجيعهم على الحفاظ على ترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة مدارسهم باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في في بناء الشخصية والمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، وتحضر للأخضر.

وفي ختام الاجتماع حث وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية للاستعداد في القيام بأي تكليفات ومهام تطلبها المرحلة الراهنة من تفاني وإخلاص في العمل حتى نصل إلى بر الأمان مؤكاً " ان أبناؤنا أمانة ويمثلون نواه لصنع مستقبل مصر وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان، وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم المجتمع، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل.