وزيرة الخارجية الألمانية من أوكرانيا: برلين ستساعد كييف بشكل أكبر في إزالة الألغام

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إن برلين ستساعد كييف بشكل أكبر في إزالة الألغام من مناطق القتال السابقة.

وأضافت بربوك - التي تزور أوكرنيا حاليا - "ما شوهد هنا هو أكثر من مروع. من الواضح أنه لم يتم زرع الألغام المضادة للدبابات فحسب، بل أيضًا الألغام المضادة للأفراد".

وخلال زيارتها لقرية فيليكا ديميركا، بمنطقة كييف، ذكرت الوزيرة - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت - أن "القوات الروسية تعمدت وضع الألغام في ألعاب الأطفال في المنازل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قد خصصت بالفعل 6 ملايين يورو لإزالة الألغام من المنشآت المدنية في فيليكا ديميركا، ومن المقرر تخصيص مليون يورو أخرى لهذه الأغراض بحلول نهاية العام.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لأوكرانيا منذ الحملة العسكرية الروسية في 24 فبراير.

إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم إن جيش بلاده استعاد أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف زيلينسكي - في كلمة نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أنه "في هذا التوقيت، وفي إطار العمل النشط منذ بداية سبتمبر، تم بالفعل تحرير حوالي 2000 كيلومتر من أراضينا".

وقدّم زيلينسكي الشكر إلى الجيش الأوكراني واصفاً الجنود بأنهم "تميزوا في اتجاه خاركيف".