وزيرة التضامن تشارك في احتفالية "العودة للمدرسة" للأطفال بلا مأوى.. صور

كتب مدحت وهبة

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية التي نظمها بنك الإسكندرية، تحت عنوان «عودة الأبطال للمدرسة» للأطفال بلا مأوى، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة نجوم كرة القدم أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، ووليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، علي تعزيز الجهود لتحسين مستوى معيشة الأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال بلا مأوي، حيث تنظم تلك الاحتفالية كل عام، وشهدت هذا العام مشاركة 600 طفل يمثلون 10 مؤسسات دور رعاية.

وقضي الأطفال يومًا كرنفاليًا، حيث استمتعوا بالألعاب والأنشطة المختلفة بمشاركة نجوم كرة القدم في زيد بارك، واختتم اليوم بحفل غنائي للفنان حمادة هلال، في أجواء سادها البهجة والسعادة للأبناء.



وزيرة التضامن تشارك في احتفالية عودة الأبطال للمدرسة



وزيرة التضامن تشارك في احتفالية عودة الأبطال للمدرسة للأطفال بلا مأوي



احتفالية عودة الأبطال للمدرسة