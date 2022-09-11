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نقيب الزراعيين: مبادرة 100 مليون شجرة جاءت بعد دراسة استغرقت 3 سنوات

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:09 م
نقيب الزراعيين: مبادرة 100 مليون شجرة جاءت بعد دراسة استغرقت 3 سنوات مبادرة 100 مليون شجرة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مبادرة 100 مليون شجرة، هي مبادرة هامة، في إطار الوعي، حيث أن التغيرات المناخية أصرت على العالم كله، فلا بد من مبادرات لمعالجة ذلك.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه تم البدء في المبادرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية والحكومة لا تطلق أي مبادرة إلا بعد استيفاء الدراسات المتكاملة لها. 
 
وتابع: "جربنا نزرع بعض الأشجار المثمرة بالمدارس على مدار ثلاث سنوات، في إطار رفع الوعي لأبنائنا في المدارس، وبعد نجاحها، كان توجه الرئيس السيسي أثناء موسم حصاد القمح في توشكى، أوصى بالتشجير بالأشجار المثمرة بدلا من الزينة".
 
وذكر أن مصر بها 35 مليون شجرة من أشجار الزينة وتستهلك كمية مياه كبيرة، حوالي 3 مليار متر مكعب، حيث أننا نريد التكيف مع التغيرات المناخية، ونوف المياه في شجرة اقتصادية تعود النفع.
 
وأكد نقيب الزراعيين، أن المبادرة تستهدف تنفيذها على 7 سنوات بزراعة حوالي 15 مليون شجرة كل عام، مردفا: "عند قطع شجرة لتنفيذ محور، بيتزرع مكانها وأفضل منها"، مؤكدا أن الدولة راعت المساحات الخضراء في المدن الجديدة.

نقيب الزراعيين

الاشجار

100 مليون شجره



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