"مياه القليوبية" تطلق حملات توعية لترشيد استهلاك المياه ضمن مبادرة حياة كريمة

القليوبية - إبراهيم سالم

كلف المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ حملات توعوية بالقرى التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار، إلى أن أنشطة الحملة شملت عقد ندوة توعوية للأطفال بقرى المريج ومنية شبين القناطر، وإقامة ورشة رسم وتلوين للأطفال عن موضوعات تتعلق بترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية مع بعض سيدات القرية للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد الصحيحة، وتعريفهم بالقطع الموفرة والتي تخفض استهلاك المياه بنسبة من 40 إلى 60% وانعكاسها على فاتورة الاستهلاك.

وأضاف رئيس الشركة، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً جبارة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

وأوضح، أنه تم التنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة وآليات تقديم الشكاوى، ودور الخط الساخن 125، وكيفية تحميل تطبيق قراءتي لإبلاغ قراءة العدادات، وتطبيق 125 لسداد الفواتير والإبلاغ عن الأعطال ومتابعة اشعارات انقطاع المياه.



جانب من الحملات



جانب من الفاعليات



جانب من حملات التوعية بقري حياة كريمة