اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:34 م
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منطقة أزهر الإسكندرية تجتمع لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:08 م
منطقة أزهر الإسكندرية تجتمع لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الاحد، بمديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد.
 
وناقش الاجتماع  توفير المعلمين والمقاعد في ظل الإقبال الشديد على التعليم الأزهري والعمل على ضبط الكثافة بالمعاهد، ومناقشة القضايا المتعلقة بتوزيع المنهج والعمل على توفير الكتب الدراسية من بداية العام.
 
وفي نهاية الاجتماع هنأ وكيل ازهر الإسكندرية ، الجميع ببداية العام الدراسي الجديد وحث الجميع على المرور والمتابعة الميدانية والتعاون والتكاتف مع إدارة المعاهد لحل المشاكل ميدانيًا وتهيئة الأجواء والظروف لتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.
 
 
 

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