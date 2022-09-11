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مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين جراء اندلاع حريق كبير في مصنع كيماويات بالهند

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:26 م
مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين جراء اندلاع حريق كبير في مصنع كيماويات بالهند حريق
كتبت: هناء أبو العز

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لقى عامل مصرعه وأصيب 20 آخرون جراء اندلاع حريق كبير فى مصنع كيماويات فى مدينة "سورات" بولاية "جوجارات" الهندية.

 

ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية- فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم أن مسئول الإطفاء البارز فى مدينة "سورات" باسانت باريك قوله أن الحريق اندلع فى مصنع "أنوبام راسيان" وسرعان ما انتشر فى جميع أنحاء المبنى حيث تم تفحم أحد العمال حتى الموت، مشيرا إلى أن السيطرة على النيران استغرقت ما يقرب من ساعتين.

 

بدوره قال مفتش الشرطة بالمنطقة دى فى بلدانية إنه تم انتشال الجثة، مضيفا أن 20 عاملا أصيبوا فى الحريق وهم يخضعون للعلاج فى مستشفيات مختلفة بالمدينة، مضيفا أنه مازال هناك ثلاثة أشخاص فى عداد المفقودين، وجارٍ البحث عنهم داخل المصنع.

 


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