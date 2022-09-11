مقتل شخص في مشاجرة بأرض اللواء بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص في منطقة ارض اللواء بالعجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في مشاجرة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي المشاجرة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.