اليوم السابع
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مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في أطفيح

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:32 م
مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في أطفيح ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحي

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل ربة منزل، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قرية بأطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة إصابتها بطعنات، في إحدى قرى أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن مقتل ربة منزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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