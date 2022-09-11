اليوم السابع
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مظاهرات فى النمسا احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطاقة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:10 ص
مظاهرات فى النمسا احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطاقة رئيس النمسا
كتبت: هناء أبو العز

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خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا ، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا.
 
ودعا المتظاهرين إلى استئناف مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، كما طالبوا بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.
 
ويشهد عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة مظاهرات يعرب المشاركون فيها عن عدم ارتياحهم للأوضاع الاقتصادية السائدة في التكتل.
 
وفي وقت سابق رفضت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا غيفيسلر، دعم مقترح أوروبي بشأن وضع سقف لسعر الغاز الروسي، فيما لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إمكانية الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
 

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