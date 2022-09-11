اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية ضمن 115 رحلة أسبوعية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:23 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية ضمن 115 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الأحد، 16 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 2500 سائح من جنسيات مختلفة . 

وكشفت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الإيطالية ثم البولندية والألمانية.
 
وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التى تصل خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلات دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .
 
وحسب جداول الرحلات الأسبوعية يصل خلال الأسبوع، 3 بلجيكي، 4 من هولندي، 20 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من المانيا، و34 تشيكي، و19 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، و3 من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر، و5 رحلات داخلية.
 
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسى علم

رحلات الطيران السياحية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة