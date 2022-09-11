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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالحوامدية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:43 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالحوامدية حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام المجلس المحلي بالحوامدية، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى مبكروباص أمام المجلس المحلى وبالقرب من قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الحادث.
 
 
وتبين من خلال الفحص، اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وأصابة 4 اخرين بأصابات حرجة وتم نقلهم لمستشفى الحوامدية العام لتلقى العلاج ويقوم رجال الأمن برفع السيارات المتحطمة، كما يقوم فريق من رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
 

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