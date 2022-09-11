مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء تركيبه جهاز تكييف بطنطا

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس ببرج سكني بمنطقة العجيزي أول طنطا أثناء تركيبه جهاز تكييف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شاب من برج سكني بمنطفة العجيزي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء قيام الشاب ويعمل فني تكيفات بتركيب جهاز تكييف بالطابق الخامس اختل توازنه وسقط ارضا ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.