اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء تركيبه جهاز تكييف بطنطا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:07 م
مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء تركيبه جهاز تكييف بطنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس ببرج سكني بمنطقة العجيزي أول طنطا أثناء تركيبه جهاز تكييف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شاب من برج سكني بمنطفة العجيزي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء قيام الشاب ويعمل فني تكيفات بتركيب جهاز تكييف بالطابق الخامس اختل توازنه وسقط ارضا ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


مدير امن الغربية

طنطا

سقوط شاب من برج سكني بطنطا

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة