مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز إدكو في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد أثر صعقها بالكهرباء داخل منزلها بمركز ادكو بالبحيرة، كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى ادكو المركزى "ص م.م" 24 سنه مقيمة مركز ادكو جثه هامدة إثر إصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها.

وتم نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى آدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.