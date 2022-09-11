اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:09 م
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مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز إدكو في البحيرة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:20 م
مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز إدكو في البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد أثر صعقها بالكهرباء داخل منزلها بمركز ادكو بالبحيرة، كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

 

وبالفحص تبين استقبال مستشفى ادكو المركزى "ص م.م" 24 سنه مقيمة مركز ادكو جثه هامدة إثر إصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها

 

وتم نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى آدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث


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