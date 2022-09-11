مصرع سائق فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم بين أتوبيس سياحة، وسيارة نقل في منطقة سوماباي بطريق "الغردقة - سفاجا اليوم الأحد، وتم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى سفاجا المركزى.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بحدوث تصادم بين أتوبيس سياحة بدون ركاب، وسيارة نقل، وذلك أمام منطقة سوماباي بطريق "الغردقة - سفاجا".

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الأتوبيس ويدعى "م ف 34 سنة"، وتوفى قبل وصوله إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم إيداع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.