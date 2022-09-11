مشروع رواد 2030: 350 مليون دولار حجم الاستثمار في الشركات الناشئة منتصف 2022

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، أن الشعب المصري مبتكر، وأن مصر مصنفة بأنها الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الاستثمار فى الشركات الناشئة فى عام 2021، موضحة أن هذا دليل على أن الشباب المصري لديهم أفكار واعدة.

وأضافت الدكتورة غادة خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أن مصر ثاني أكبر دولة تحصل فيها استثمار، والاستثمارات والإحصائيات يتم حسابها بشكل سنوي، مفيدة بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة في النصف الاول من 2022 وصلت إلى 350 مليون دولار.

وتابعت: "حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال النصف الاولى من 2022 حجم كبير وينمو بشكل سريع وتسبب في خروج شباب مستثمرين على الساحة"، مؤكدة أن مصر حققت نقلة نوعية قفزة مهمة في مجال الاستثمار في الشركات الناشئة وتم ضخ استثمارات كثير الفترة الماضية.