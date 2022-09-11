مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي بحماية الاحتلال الإسرائيلي

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، بحماية من جيش الاحتلال.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، اقتحام واستباحة المستوطنين بلباس فاضح للمسجد الإبراهيمي لأداء طقوس تلمودية.

وقال البكري "إن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.



وأوضح البكري أن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، ومحاولة للاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية وحرية العبادة تحت الاحتلال.



وطالب البكري المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.



ودعا البكري أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في المسجد الإبراهيمي الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.



وقال مدير المسجد الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي، إن سدنة الحرم الإبراهيمي الشريف حاولوا منع مجموعة من المستوطنين ترتدي لباس فاضح، من الدخول إلى مصلى الاسحاقية، وذلك برفقة قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهم وقامت بتسهيل عملية اقتحامهم، في انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين.