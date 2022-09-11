مستشفيات البحيرة تحصد المراكز الأولى للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن حصول مديرية الصحة والسكان بالبحيرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلى درجات الإنجاز والجودة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار ، للتداخلات الجراحية خلال شهر أغسطس الماضى.

وأضاف أن مستشفى الرمد بدمنهور حصلت على المركز الأول في جراحات العيون على مستوى مستشفيات الجمهورية بقطاع الطب العلاجي، كما فازت مستشفى رشيد بالمركز الأول فى جراحة العظام ، ومستشفى الدكتور حمدى الطباخ بأبو حمص بالمركز الثاني في جراحة العظام.

وأشاد وكيل الوزارة الصحة بالدعم الدائم للغرفة المركزية بالوزارة لقطاع الصحة بالبحيرة ، ووضع آليات التناغم والتعاون بين مجموعات العمل لتحقيق المستهدف بجودة عالية

وأكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، وأن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

كما أعرب وكيل وزارة الصحة عن خالص شكره وتقديره لمديري المستشفيات و فرق العمل بالمبادرة، مشيدا بأداء الفريق الإشرافي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

من جانبه أثنى الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة على فرق العمل بالمبادرة و حرصهم على زيادة معدلات الإنجاز و رضاء المنتفعين، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.

وأشاد بطواقم العمل بمستشفيات رشيد ، ورمد دمنهور ، والدكتور حمدى الطباخ بأبوحمص ، الذين شرّفوا منظومة الصحة بالبحيره جميعها ، بما بذلوه من مجهودات متميزه ، ونجاحهم فى اجراء تلك العمليات التى وضعتهم فى المصاف الأولى على مستوى الجمهورية

الجدير بالذكر أنه خلال التقييم النصف سنوي الأخير ، حصدت مستشفى الرمد بدمنهور المركز الأول فى جراحات العيون ، كذلك حصدت مستشفى الدكتور حمدى الطباخ المركز الأول فى جراحات العظام ، بينما حلت مستشفى رشيد فى المركز الثانى.