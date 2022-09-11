مسئولو الأرصاد الجوية باليابان يحذرون من اقتراب الإعصار "مويفا"

حذر مسئولو الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الأحد، من اقتراب الإعصار "مويفا" القوي من محافظة "أوكيناوا" الجنوبية، وتوقعوا أن يصاحب الإعصار رياح قوية وأمواج عالية في بعض المناطق.
وأشارت وكالة الأرصاد الجوية حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إلى أن الإعصار "مويفا" كان يتحرك إلى الشمال الغربي فوق المياه جنوب "أوكيناوا" صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان، مشيرة إلى أنه كان يسير بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.
وتتوقع الوكالة أن يحافظ الإعصار "مويفا" على قوته وهو يتجه شمالا، كما تقول السلطات إنه من المحتمل أن يقترب الإعصار من جزر "ساكيشيما" يوم غد الإثنين، وقد أصدر مسئولو الوكالة تحذيرا من احتمالية هبوب رياح شديدة في منطقة "إيشيجاكي" بحلول مساء اليوم الأحد.
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