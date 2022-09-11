قنا صابر سعيد

كرم طارق نورالدين، مدير عام تعليم قوص جنوب قنا، نموذج ناجح من السيدات المتحررات من الأمية بمركز قوص واللواتي واصلن مشوارهن فى التعليم حتى الجامعة، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار والذى وافق 8 سبتمبر الجاري.

شمل التكريم كلا من نجلاء على محمد علي، باحثة الماجستير بكلية الآداب جامعة جنوب الوادى والتى حصلت على محو الأمية عام 1990، ثم الشهادة الاعدادية عام 1993 لتكمل مسيرتها فى التعليم، حتى حصلت على ليسانس الآداب من جامعة جنوب الوادى سنه 2011 وسجلت لنيل درجة الماجستير عام 2020.

وكرم مدير تعليم قوص، أمانى عبد النعيم احمد، ابنة قرية حجازة، التى سلكت نفس الطريق وحصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة جنوب الوادى عام 2014 ثم دبلوم الدراسات العليا عام 2016، وتسعي لاستكمال دراستها لنيل درجة الماجستير بالمواد التجارية، وكرم فاطمة على إبراهيم ابنة قرية الجمالية، والتى حصلت على عالية القراءات من معهد القراءات التابع لمنطقة قنا الأزهرية، واختتم التكريم بصفاء خريشي سعيد من قرية الجمالية الحاصلة على دبلوم المدارس الصناعية.

وقدم طارق نور الدين، مدير عام تعليم قوص، الشكر للمكرمات معربا عن سعادته بقصص كفاحهن وتحديهن للظروف المحيطة سواء اجتماعية أو اقتصادية حتى حصلن على هذه المؤهلات العلمية دون كلل، مؤكدا أنهن أصبحن مثالا للصبر والتحدي والمثابرة يدرس للأجيال القادمة، كداعم تنموي يزيد من فرص التعلم وعدم التسرب من التعليم فى ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة والتى تعتبر من أهم الانجازات التى ستنقلنا للجمهورية الجديدة.

وأكد إبراهيم خليل، مدير إدارة تعليم الكبار بقوص، أن مركز قوص قد وصل إلى النسبة الصفرية من الأمية بين مواطني المركز وأنه حقق نسبة عالية جدا في محو الأمية القرائية أخر 3 أعوام، حتى يمكن القول الآن أصبحت قوص بلا أمية.



مدير تعليم قوص بقنا يكرم نماذج ناجحة للمتحررات من الأمية (1)