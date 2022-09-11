"مخاطر الهجرة غير الشرعية" في ندوة بمطوبس بكفر الشيخ.. صور

شهد مركز شباب برج مغيزل التابع للجزيرة الخضراء بمطوبس بمحافظ كفر الشيخ، فعاليات الحملات التوعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحت رعاية اللواء هشام امنه، وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتمت مناقشة مفهوم الهجرة غير الشرعية، ومخاطرها والحلول التى وضعتها الدولة، لتشجيع الشباب، وكيفية تنمية المشروعات الصغيرة، ورفع الوعى الثقافى، ومكافحتها، بحضور أهالى برج مغيزل والجزيرة الخضراء، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومثلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وإدارة شئون المجتمع، وأعضاء المجلس التنفيذى للمدينة وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ووفق توجيهات اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية بدأت فى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية بعدد من المراكز والمدن التى قد تتعرض لحالات هجرة غير شرعية وتسلل عبر الحدود، منوهًا عن خطورة الأمر ومغبات الانسياق وراء الشائعات التى يروجها بعض تجار البشر، وأن المحافظة فى ظل توجهات الدولة تتصدى لمثل هذه الظاهرة وتقدم الحلول المناسبة والأكثر أمنًا للراغبين فى السفر من خلال القنوات الشرعية وتقديم الدعم لهم عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من البدائل الأخرى.

ومن جانبه أوضح عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن مثل تلك الندوات لها بالغ الأثر فى توعية أبناء المحافظ المعرضين للتغرير بهم ببريق الهجرة غير الشرعية وما يتبعها من مخاطر فقد الأرواح وتشريد للأسر أو الوقوع فى الترحيل حال إلقاء القبض عليهم وأن البديل هو الاستثمار فى طاقات الشباب داخل المحافظة والتعريف بالفرص المتاحة التى توفرها الدولة لهم للعيش الآمن والمستقر.



مناقشة خطورة الهجرة الغير شرعية



التوعية بمخاطر الهجرة الغير الشرعية



الحضور بالندوة بمركز الشباب



الحضور من أهالي القرية



أهالي الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل



جانب من الحضور في الندوة



سبل محاربة الهجرة الغير شرعية



مناقشات حول خطورة الهجرة الغير شرعية

يذكر أن الندوات يقدمها مدربين من ادارة الازمات وغرفة عمليات المحافظة ومسئول ملف الهجرة غير الشرعية وكذا نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وتستمر تلك الندوات التوعوية في عدد من مراكز المحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري لضمان تغطية كافة المناطق التي تشهد تلك الظاهرة.