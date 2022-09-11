محافظ كفر الشيخ: توريد 87 طن أرز شعير لـ 21 موقعا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، توريد 87 طن و94 كجم، لمواقع توريد الأرز بمدن ومراكز المحافظة، لتسويقها من خلال البنك الزراعي المصري، وشركة مضارب كفر الشيخ، موجهاً عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال توريد الأرز، وتشجيع المزارعين على التوريد.

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هناك 21 موقعا لاستلام الارز، بمدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيرا إلى أن محافظ كفر الشيخ وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.