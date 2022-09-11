محافظ بورسعيد يناقش مستجدات العمل فى تنفيذ مهرجان "مراقبة الطيور المهاجرة"

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسئولي هيئة تنشيط السياحة، برئاسة نجلاء عبد الكريم مدير عام مكتب تنشيط السياحة ببورسعيد، ومحمد أبو الدهب نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة، وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور عصام حنفي مستشار المحافظة للسياحة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تنفيذ مهرجان "مراقبة الطيور المهاجرة"، والذي من المقرر أن ينطلق في ديسمبر المقبل.

واستمع محافظ بورسعيد، للأعمال التنسيقية التي تمت حتى الٱن بين الجهات المختصة بتنفيذ المهرجان، فضلا عن استعراض شرحا من مسئولي هيئة تنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة البيئية والطبيعية بمحافظة بورسعيد، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات دولية خاصة بمراقبة الطيور المهاجرة والظواهر الطبيعية الفريدة بالمحافظة

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق في القطاع السياحي، وأن جهودها تتواصل نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي، ووضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية بل العالمية، لافتا أن المحافظة شهدت أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المتميزة، مشيرًا إلى أهمية إلقاء الضوء على المشروعات والكيانات السياحية والفنادق والقرى السياحية المقامة على اعلى مستوى، لأحداث رواج سياحي للمدينة، تماشيًا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرها، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد،

ووجه مسئولي هيئة تنشيط السياحة، الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل، مؤكدين أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة التي حظيت باهتمام المسئولين علي مستوي الجمهورية لما لها من طبيعة جغرافية تميزها علي سواحل البحر الابيض المتوسط وقناة السويس، والتي بها العديد من الاماكن التاريخية والأثرية التي تجذب اهتمام العالم بها ،ما جعلها علي الخريطة السياحية لمصر والعالم.

ويأتي تنظيم مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في إطار دعم الترويج السياحي لمقاصد بورسعيد السياحية المختلفة، عبر استغلال وإضافة أنماط سياحية جديدة للمنتج السياحي المتنوع، ووفقاً لخطة المحافظة والتي تستهدف مزيد من التنمية السياحية و يستهدف المهرجان هواة مراقبة الطيور وتصويرها من جميع أنحاء العالم، وكذلك هواة السياحة البيئية، حيث تتميز بورسعيد بوجود بحيرة الملاحات شرق مدينة بورفؤاد وكذلك منطقة بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل والتي تحتوي على أكثر من 30 نوعاً من الطيور المهاجرة من أشهرها الفلامنجو والبجع والطيور الخواضات والزرزور وغيرها من الأنواع الأخرى، والتي تكثر أعدادها وتمتاز بألوانها الزاهية وأشكالها المميزة.