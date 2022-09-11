محافظ بورسعيد: تنفيذ عدد من المبادرات بالمركز التكنولوجى تيسيراً على المواطن

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار التطور الذي شهده الديوان العام للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، تم تنفيذ عدد من المبادرات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، ومنها مبادرة أهالينا ( لذوي الهمم)، ومباردة إدارة بلا أوراق، ومباردة خدمات حكومية على مدار الساعة، ومبادرة احنا معاك، و برنامج نتضامن لنتكامل، وذلك للتيسير على المواطنين، ولسهولة الحصول على الخدمات.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه يتم التعاون مع كافة القطاعات بمحافظة بورسعيد سواء داخل الديوان العام أو خارجه ، لتقديم الخدمات للمواطنين عبر المركز التكنولوجي، حيث تتنوع الخدمات المقدمة من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مثل خدمات استخراج شهادة الميلاد او الوفاة، ورخص الإعلانات، رخص صيد السمان، خدمات المتغيرات المكانية، خدمات الأملاك، خدمات الموارد البشرية، بالإضافة للقطاعات الخدمية الخارجية، وهناك ست طرق للتواصل مع المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والتي أتاحها مجلس الوزراء، و وزارة التخطيط و وزارة التنمية المحلية،سواء من خلال التوجه مباشرة للمركز التكنولوجي أو الحصول على الخدمة الكترونيا، من خلال بوابة خدمات المحليات، ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، كما يتم التواصل مع المركز التكنولوجي من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، والصفحة الرسمية للمركز والايميل الخاص بالمركز، وأرقام الهاتف والواتساب المخصصة .

وتعد بوابة خدمات المحليات، بروتوكول بين وزارة التخطيط والتنمية المحلية، تقدم الخدمات الكترونيا بدلا من التوجه للمركز التكنولوجي، وتقدم خدمات بناء أو مصالح، اشغالات، محلات، سداد متاخرات، اعلانات، حيث يقوم المواطن بإنشاء اكونت شخصي بالرقم القومي الخاص به على البوابة، ويتم تسجيل البيانات والطلب، و الرد عليها من خلال المركز، فضلا عن إمكانية تقديم الشكاوي عبر منظومة الشكاوى الموحدة ، وعند توجه المواطن للمركز يتم كتابة الطلب الكترونيا من خلال الموظف المختص، حيث يحتوي الطلب على اسم الموظف المختص، ونوع الطلب، ورقم الطلب، وبياناته، وبيانات صاحب الطلب، ويحصل على ايصال لحين انهاء كافة الاجراءات ويقوم المركز بمخاطبة صاحب الطلب للحضور للمركز، فضلا عن امكانية متابعة مستجدات الطلب من خلال QR خاص بصاحب الطلب عبر الإنترنت.