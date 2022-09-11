محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع تثبيت وزراعة الغرود الرملية بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، مشروع زراعة وتثبيت الغرود الرملية، المقام على مساحة 13 فدانا كمرحلة أولى بنظام الرى بالرش الثابت، بالمنطقة المحيطة بمحطة تنقية مياه الشرب الخاصة بمجمع المصالح الحكومية، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولى رئيس المركز.

وأكد المحافظ أن التجربة تهدف إلى وقف زحف الرمال واستغلال الغرود فى زراعة أعلاف البونيكام عالية القيمة الغذائية والأشجار المثمرة ومصدات الرياح، للاستفادة من مساحات الأراضى بمناطق زحف الرمال، موجهًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب وتأهيل طلاب المدرسة الزراعية على آليات زراعة وتثبيت الغرود واحتياجات سوق العمل.