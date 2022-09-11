محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للنظافة.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في متابعة أعمال النظافة العامة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة والإشغالات داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بهدف الارتقاء بالحالة العامة وتنظيم حركة السير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط غرب المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالصحراوي الشرقي وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية حيث تأتي هذه الحملة في إطار متابعة العمل اليومي، والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى، حرصاً على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.



كما واصلت الوحدات المحلية لمركزي بني مزار وديرمواس، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالتعاون مع قسم البيئة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، حيث شملت الحملات قرية القيس والطريق الدائري ببني مزار، وقرية نزلة البدرمان بديرمواس، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية.



وفى ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية لمغاغة جهودها في مجال النظافة ورفع كفاءة الطرق حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بحي شمال المدينة ونقلها للمقالب العمومية وذلك خلال حملة مكبرة للنظافة باستخدام معدات الوحدة المحلية ، واستهدفت الحملة شارع السلام الشرقي وشارع العبور ومنطقة منشية المصري وشارع الثورة وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية للارتقاء بالمظهر الحضاري وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي.